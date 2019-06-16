الشراكة مع غوغل تعيد نوكيا الى الواجهة

2019/06/16 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

تتقدم شركة نوكيا تدريجيا في الأسواق لاستعادة مكانتها منذ فقدت زخمها، محاولة استعادة أمجاد الماضي، بعد...

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