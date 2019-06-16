2019/06/16 | 09:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الشراكة مع غوغل تعيد نوكيا الى الواجهة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
تتقدم شركة نوكيا تدريجيا في الأسواق لاستعادة مكانتها منذ فقدت زخمها، محاولة استعادة أمجاد الماضي، بعد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الشراكة مع غوغل تعيد نوكيا الى الواجهة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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