2019/06/16 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النصر: الحكومة الحالية حكومة محاصصة بامتياز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النصر: الحكومة الحالية حكومة محاصصة بامتياز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).