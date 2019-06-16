عبد الجبار نوري - lمسارات الأزمة الراهنة بين أمريكا وأيران / مواجهة أم مفاوضات ؟!

2019/06/16 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري من (معطيات) زمكنة الأزمة : تعزيزات عسكرية أمريكية إلى منطقة الخليج حاملة طائرات حديثة من طراز U.S.S لنكولن وقاذفات B52العملاقة وأضافة 1800 من المارينز المدربين جيداً في مستنقعات فيتنام ، ومن مديات ما ظهرت على ساحة الجيوبولتيك السياسية :أستعمال ترامب ثلاثة خيارات لمواجهة أيران { الأول العسكري والتصعيد السياسي والحصار الأقتصادي } ، في الأتفاق النووي نصّ على أستخدام ( المعرفة النووية السلمية ) وهي قض......

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