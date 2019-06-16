هل سيحصل موظفو القطاع الخاص على تقاعد؟

2019/06/16 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائب عن تحالف البناء سهام العقيلي، الاحد، ان الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص سيعاد تفعيله من جديد حيث لايحتاج ذلك الى تشريع قانون جديد في البرلمان، مبينة ان الموضوع سيطرح داخل البرلمان من اجل الدراسة وآلية التطبيق.وقالت العقيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق لديه قانون قديم ينص على ايجاد الضمان الاجتماعي […]

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