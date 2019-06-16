بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى الخليج

2019/06/16 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تعتزم قيادة البحرية الملكية لبريطانيا، إرسال 100 جندي من القوات الخاصة إلى منطقة الخليج، وتتمثل مهمتهم في حماية السفن البريطانية بعد تصاعد التوتر في المنطقة.وذكرت صحيفة “تايمز” في تقرير، ان “مهمة توفير الأمن للسفن مسؤولية قوات المشاة البحرية، فرقة كوماندوز 42، ومقرها بليموث”.وستتمركز هذه الوحدة في

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