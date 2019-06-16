حقوق الإنسان: لم يفتح اي تحقيق قضائي بمجزرة سبايكر لغاية الان

2019/06/16 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، الأحد، أنه لم يفتح اي تحقيق قضائي حقيقي بمجزرة سبايكر لغاية الان، مشيرا إلى أن المجزرة ترقى حسب الأعراف الدولية إلى جريمة حرب.وقال البياتي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “جريمة سبايكر واحدة من أبشع جرائم عصابات ( داعش) الإجرامية وهي ترقى حسب الأعراف الدولية […]

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