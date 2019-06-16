2019/06/16 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن شركة (انتون اويل) عن حاجتها لموظفين للوظائف أدناه وفق الشروط المذكورة ووفق الوصف الوظيفي المرفق: 1- استصلاح الآبار- عامل 2- استصلاح الآبار – فلورمان 3- استصلاح الآبار – ديركمان شروط التقديم : 1- أن يكون من سكنة البصرة حصراً .2- ترفق المستمسكات الأربعة أو البطاقة الوطنية + بطاقة الناخب (إن وجدت) مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة (أنتون أويل) بحاجة إلى موظفين النعيم نيوز.

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