المباشرة بنصب محطة تحويلية جديدة في ناحية الطار شرقي ذي قار

2019/06/16 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت الادارة المحلية في ناحية الطار شرقي ذي قار اليوم ، اليوم الاحد، عن المباشرة بنصب محطة كهرباء تحويلية جديدة.وقال رئيس المجلس البلدي في الناحية عبد ضيدان في تصريح صحفي، “إن الكوادر الهندسية والفنية في شركة توزيع كهرباء ذي قار باشرت بعلمية نصب المحطة على ان تدخل الخدمة في غضون 30 […]

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