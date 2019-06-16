أطعمة سامة في حياتنا اليومية.. تعرف عليها وتجنبها فورا

2019/06/16 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة الصحية، إلا أن هناك أجزاء في داخلها قد تكون سامة عند استخدامها، لذا يجب التعرف عليها وتجنبها فورا. وذكر

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