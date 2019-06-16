تحالف الحلبوسي لـ

2019/06/16 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن عضو الهيئة السياسية، لتحالف القوى العراقية، النائب صفاء الغانم، عن ان التحالف سيعلن في الايام المقبلة خريطة تحالفاته الجديدة، وسيقرر ما اذا

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