3 طرق فعالة لزيادة كفاءة المحتوى على تطبيق إنستغرام

2019/06/16 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … يعتبر إنستغرام التطبيق الأشهر عالمياً لمشاركة الصور على الإنترنت، كما يُعتبر من أسرع منصات التواصل الاجتماعي نمواً منذ إطلاقه، حيث تمكن من الاستحواذ على مليار مستخدم نشط في حزيران/يونيو 2018، وما زال يستحوذ على المزيد من المستخدمين حتى وقتنا هذا.

وبناءً عليه، فإن الأنشطة التجارية والخدمية تنظر إلى إنستغرام على أنه يمثل فرصة كبيرة للوصول إلى العملاء المحتملين، وخصوصاً الذين ينتمون إلى فئة الشباب، حيث يُعد أحد التطبيقات المفضلة لديهم.



ويتمثل التحدي الأكبر للأنشطة التجارية في القدرة على نشر محتوى مميز بشكل مستمر، لجذب انتباه العملاء المحتملين، وتشجيعهم على التفاعل المستمر مع ما يُنشر.

فيما يلي 3 طرق فعالة لزيادة كفاءة المحتوى المنشور على إنستغرام، وتشجيع التفاعل:

1- استخدام الرؤى Insights لتحسين جودة المحتوىتوجد في إنستغرام أداة تحليلات مدمجة تسمى Instagram Insights، وهي توفر لك إحصائيات هامة حول البيانات الديموغرافية للمتابعين، والمحتوى الذي تقوم بنشره على حسابك، ومستوى التفاعل مع هذا المحتوى.

تساعدك هذه الأداة على قياس فاعلية جهود التسويق الخاصة بك على إنستغرام، والتعرف على الفرص الممكنة لتحسينها، وأهم العوامل التي يجب عليك تتبعها باستمرار هي: مستوى التفاعل مع المحتوى، ونوعية المنشورات التي تحصل على أعلى معدل تفاعل.



وفي السياق نفسه، يجب متابعة نوعية المحتوى الذي يقوم المنافسين بنشره على حساباتهم، ومعدل التفاعل مع هذا المحتوى.

دعنا نفترض أن شركتك تعمل في مجال تجارة المكملات الغذائية للمهتمين باللياقة البدنية، وبناء عليه سيتوجب عليك تنويع المحتوى المنشور على حسابك لجذب انتباه المتابعين وتشجيعهم على التفاعل باستمرار.

لذلك سيكون المحتوى المقترح للنشر عبارة عن فيديوهات قصيرة للتدريب على ممارسة أنواع مختلفة من التمارين الرياضية، بالإضافة إلى صور ملهمة واقتباسات لمجموعة من الخبراء في هذا المجال، مع شهادات حقيقية لعملاء جربوا منتجاتك، وصور عالية الجودة لبعض عبوات منتجاتك مع تفاصيل مكوناتها وأهم فوائدها.

وبعد فترة قصيرة من مواظبتك على نشر هذه الأنواع المختلفة من المحتوى، يحين دور استخدام أداة رؤى إنستغرام، للحكم على جودة المحتوى الذي تقوم بنشره.

قد تصل لبعض النتائج منها على سبيل المثال الصور والفيديوهات التي تحتوى على شهادات حقيقية لعملاء جربوا استخدام منتجاتك، تحصل على أعلى معدل تفاعل – إعجابات وتعليقات – لذلك من الأفضل زيادة معدل نشر هذا النوع من المحتوى، مع تضمين دعوة واضحة لاتخاذ إجراء في كل منشور، مثل الاتصال للاستفادة من عرض خاص عند شراء أحد المنتجات.

يمكنك أيضاً الوصول إلى بيانات إحصائية حول ميزة القصص في إنستغرام، حيث يمكنك معرفة عدد مرات ظهور قصصك وعدد الردود عليها.



ومن خلال هذه البيانات يمكنك التعرف على نوعية القصص التي تحصل على أعلى معدلات التفاعل، ومن ثم تقوم بالتركيز عليها.

ملحوظة: أداة الرؤى في إنستغرام متاحة على حسابات التطبيق للأعمال التجارية، ويمكنك الحصول من خلالها على البيانات الديموغرافية للمتابعين عندما يتجاوز عدد متابعيك 100 متابع.

2- اختيار الوسوم المناسبة لتسهيل الوصول إلى حسابكيؤدي الاستخدام الصحيح لميزة الوسوم Hashtags في إنستغرام، إلى تعزيز فرص وصول العديد من العملاء المحتملين إلى حسابك بسهولة، لذلك يجب أن يكون انتقاء الوسوم المناسبة واستخدامها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجتك الخاصة بنشر المحتوى على التطبيق.

يستخدم إنستغرام الوسوم لتنظيم المحتوى المنشور على الحسابات المختلفة، وتصنيفه ليسهل الوصول إليه، تماماً مثلما هو الحال مع الملفات والمجلدات بأنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر، حيث نقوم بوضع الملفات المتشابهة داخل مجلد معين ليسهل الوصول إليها.



وهنا على إنستغرام يمكننا اعتبار أن المنشورات هي الملفات، والمجلدات هي الوسوم، وكل وسم يشير إلى منشورات متشابهة، وذات صلة.

يجب أن تكون الأولوية القصوى لديك هي التعرف على أهم الوسوم التي يستخدمها جمهورك المستهدف للبحث عن المحتوى على إنستغرام، كما يمكنك البحث عن بعض الوسوم المتعلقة بمجال عملك من خلال خاصية البحث في التطبيق، حيث سيساعد ذلك على معرفة مدى شعبية هذه الوسوم.

3- النشر في الأوقات المناسبة بحسب سلوك المتابعينبصفة عامة، يعتبر تحديد الأيام والأوقات التي ترتفع فيها معدلات تفاعل المتابعين من أهم عوامل نمو حسابات الشركات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك تعزيز كفاءة المحتوى الذي تقوم بنشره، وتوصيله لأكبر عدد ممكن من المتابعين، عند قيامك بالنشر في مواعيد وجود النسبة الأكبر منهم في حالة نشطة.

عند نجاحك في الوصول إلى الأيام والأوقات التي تحصد فيها منشوراتك أكبر قدر من الإعجابات والتعليقات، باستخدام البيانات الإحصائية التي توفرها لك أداة رؤى إنستغرام، يجب عليك الاهتمام بالنشر خلال هذه الأوقات لضمان الحفاظ على معدلات تفاعل عالية باستمرار على حسابك.

هذا لا يمنع أيضاً قيامك بتجربة أوقات أخرى بعيدة عن أوقات الذروة، فمن الممكن أن يتسبب انخفاض معدلات النشر من الحسابات الأخرى خلال هذه الأوقات، في زيادة التفاعل مع المحتوى الذي تقوم بنشره لقلة المنافسة حينها.

الخلاصة، حتى الآن، ما زالت منصة إنستغرام من أفضل منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن للشركات استغلالها لزيادة معدل تفاعل الجمهور وكذلك الحصول على المزيد من المتابعين، ولكن هذا لن يتحقق بمجرد نشر صور ذات جودة عالية كما هو شائع لدى البعض، بل هذا الأمر يتطلب تخطيطاً جيداً لكل ما يتعلق بنشر المحتوى، وكذلك استخدام البيانات الإحصائية المتاحة لتعزيز المجهودات التسويقية على إنستغرام والحصول على النتائج المرجوة.

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