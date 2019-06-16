2019/06/16 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة جوجل عن اطلاق اصدار جديد من متصفح “كروم” وتضمن التحديث مدير كلمات مرور يقوم بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، والسماح بالبحث عن كلمات المرور المخزنة ويعمل على توفير البطارية والإنترنت.وذكرت جوجل انها ” قامت باضافة وضع الظلام مع ثلاثة خيارات، حيث يعمل الإعداد الافتراضي على إبقاء «Chrome» في وضع الإضاءة حتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديث جديد لـ “كروم” يعمل على توفير البطارية والإنترنت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديث جديد لـ “كروم” يعمل على توفير البطارية والإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).