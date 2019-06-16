2019/06/16 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف الطاقة الكهربائية هو الأبرز على الساحة البصرية خلال فصل الصيف, خاصة مع المعدلات المرتفعة لدرجات الحرارة, الأمر الذي جعل وزارة الكهرباء والدوائر المختصة تهتم بهذا الأمر.قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب لمراسل النعيم نيوز: ” زيارتنا لمحافظة البصرة هي لافتتاح مشاريع استراتيجية مهمة تخص قطاع النفط تحديدا لفك اختناقات الشبكة وزيادة تجهيز سعات الطاقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف الطاقة الكهربائية هو الأبرز على الساحة البصرية خلال فصل الصيف النعيم نيوز.

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