2019/06/16 | 09:40

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إنطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في حوض حمرين بديالى

الاحد

16

حزيران

2019 :

09:35 am

20

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي إنطلاق عملية عسكرية واسعة

لتعقب خلايا داعش في حوض حمرين شمال شرق المحافظة من ثلاثة محاور

رئيسية.وقال العبادي ان عملية عسكرية واسعة انطلقت من ثلاث محاور رئيسية

لتعقب خلايا داعش في حوض حمرين (80 كم شمال شرق بعقوبة) بمشاركة قطعات

من الشرطة والجيش والحشد الشعبي باسناد من طيران الجيش ، واضاف ان

العملية تهدف الى تمشيط مناطق واسعة من حمرين خاصة المحصورة بين

ناحيتي العظيم وقره تبه لمنع اي وجود لمضافات داعش وتامين المناطق ،

واشار قائد شرطة ديالى الى ان العملية تجري وفق اهداف معدة مسبقاً.

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