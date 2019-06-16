2019/06/16 | 09:40

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القبض على ارهابي ينتمي لما تسمى ولاية ديالى

الاحد

16

حزيران

2019 :

09:32 am

29

القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي ينتمي لما تسمى

ولاية ديالى .وذكر بيان للمديرية " ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة

الخامسة تمكنت اثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على أحد

الارهابيين الذين ينتمون لما تسمى ( ولاية ديالى) ، الذي شارك بعدة

معارك ضد قواتنا الأمنية في المحافظة وخارجها قبل التحرير ، وهو من

المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

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