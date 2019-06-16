2019/06/16 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، أن رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، نداف أرجمان، التقى مؤخرا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وذكرت القناة أن أرجمان حاول إقناع رئيس السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرار عدم تسلم أموال المقاصة الفلسطينية، التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة منذ قرار حكومة الاحتلال في شباط الماضي، اقتطاع ما قيمته نصف مليار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عباس يلتقي رئيس “الشاباك” الإسرائيلي “سرا”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عباس يلتقي رئيس “الشاباك” الإسرائيلي “سرا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).