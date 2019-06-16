بغداد تختبر إنترنت أسرع بثمانية أضعاف الخدمة الحالية

2019/06/16 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الاتصالات العراقية بانها اجرت استبيانا ببعض مـنـاطـق بـغـداد لـلـوقـوف عـلـى جـودة البث التجريبي لخدمة الانترنت فيها والمطلق عبر الشبكة ا...

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