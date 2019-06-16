2019/06/16 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، امس السبت، عن اندلاع حريق كبير في مول تجاري بمحافظة كربلاء، مبينة انه تم اخماده في الحال.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , ان “حريقا كبيرا اندلع داخل مول تجاري مؤلف من طابقين في منطقة سيف سعد بمركز محافظة كربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في مول تجاري بكربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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