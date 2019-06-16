إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر فرنسي مزور في مطار بغداد

2019/06/16 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر فرنسي مزور في مطار مطار بغداد الدولي.واضافت الهيأة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “تم ضبط المسافر والذي يحمل الجوازين العراقي والفرنسي يروم السفر الى لندن على متن الخطوط الجوية العراقية”، مبينة أنه “بعد تحليل الجوازات […]

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