2019/06/16 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بدأ سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أمريكية، ردا على قيام واشنطن مؤخرا بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من اليوم الأحد.ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء عن مصادر رسمية إن “الحكومة الهندية ذكرت في “إخطار” صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية في وقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند ترد بانتقام على أميركا وكالة خطوة برس.

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