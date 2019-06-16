2019/06/16 | 09:44

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التقاعد تضع إجراءات جديدة لتسهيـــل معامـــــلات المتقاعديــــــن

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تاريخ النشر

16/06/2019 09:43 AM

المشرق – قسم الأخبار:أعلنتْ هيئة التقاعد الوطنية، تسهيل اجراءات انجاز معاملات ورواتب المتقاعدين.



وقال رئيس هيئة التقاعد احمد عبد الجليل الساعدي، إن "الهيئة تعمل عـلـى تـطـويـر عملها مـن خـلال اسـتـخـدام المـكـنـنـة وفـتـح مـكـاتـب جـديـدة في بــغــداد والمــحــافــظــات"، مضيفا ان "الــغــرض مــن فـتـح المـكـاتـب هــو لتسهيل الاجـراءات المتبعة في تسلم الراتب التقاعدي من خلال استخدام بطاقة التقاعد وبطاقات المـاسـتـر كــارد والـفـيـزا كــارد".



واوضــح ان "اسـتـحـداث واسـتـخـدام الـبـرامـج الالـكـتـرونـيـة والــحــاســوب ومـكـنـنـة المــعــامــلات مــن دوائــر التقاعد الفرعية الى داخل دائرة الهيئة يهدف الى تمكين المتقاعد من تسلم حقوقه التقاعدية بسهولة"، مبينا ان "عدد المتقاعدين وصل الى اكثر من ثلاثة ملايين متقاعد مقارنة بعام 2003 والذي كان 450 الف متقاعد".

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