رئيس الجمهورية: يجب تخليد مذبحة سبايكر ليعرف العالم ثمن ما دفعناه عبد المهدي من موقع سبايكر: نبذل الجهود لحسم ملف المجزرة

2019/06/16 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الأخبار:يَستعيد العراقيون في هذه الأيام ذكرى مجزرة سبايكر التي ارتكبها الدواعش وقُتل فيها نحو 1700 طالب ومنتسب في القاعدة الجوية بصلاح الدين.



وبهذه دعا رئيس الجمهورية برهم صالح امس السبت الى تخليد جريمة "سبايكر"، ليعرف العالم الثمن الذي دفعه العراق في حربه مع تنظيم داعش.



وقال الرئيس صالح، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "في الذكرى الخامسة لجريمة سبايكر، نستحضر فاجعة شعبنا، لو أنها حدثت اليوم، فدماء الضحية لا تُنسى، ولا تُهمل"، مضيفا علينا جميعاً تخليد المذبحة ليعرف العالم الثمن الذي دفعناه في الحرب ضد التطرف، وعلينا خدمة هذا الشعب الصابر المضحي وإنصاف ذوي الشهداء وأسرهم".



من جانبه اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس السبت، على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذل لحسم ملف مجزرة سبايكر وضمان حقوق عوائل الشهداء والمفقودين.



وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان الاخير زار فجر امس السبت موقع مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين في الذكرى الخامسة لوقوعها، وتجول في مكان الجريمة الذي يحتوي على صور الشهداء وقرأ سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء مجزرة سبايكر وشهداء العراق، مجددا العزاء لعوائلهم المضحية ولجميع العراقيين".



وقال عبد المهدي بحسب البيان "بقلوب حزينة ولكن برؤوس مرفوعة نقف اليوم في المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة البشعة على يد عصابة داعش الارهابية التي اقدمت على قتل شباب عزّل من السلاح".

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