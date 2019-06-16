2019/06/16 | 09:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إن الشهرة مرض مزمن، إذا لم يكن الفنان لديه مناعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيرين عبد النور: الشهرة قد تقتل الفنان) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيرين عبد النور: الشهرة قد تقتل الفنان) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيرين عبد النور: الشهرة قد تقتل الفنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).