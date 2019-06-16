2019/06/16 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن تحالف الفتح عدي العوادي : هناك ضغوط أميركية على عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة على الحشد .المصدر قناة العهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العوادي:هناك ضغوط أميركية على عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة على الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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