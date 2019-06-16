واسط تعتزم بناء 70 مدرسة وترصد 36 مليار دينار لانجازها

2019/06/16 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزم محافظة واسط بناء 70 مدرسة في مختلف مناطقها لفك الاختناق الحاصل في مدارسها جراء الدوام المزدوج، حيث رصدت مبلغ 36 مليار دينار لبناء المدارس.وقال نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي، في تصريح لـ /المعلومة/، ان الحكومة المحلية في محافظة واسط وضعت خطة لفك الاختناقات الحاصلة في الابنية المدرسية جراء الدوام الثنائي والثلاثي، […]

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