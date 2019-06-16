نائب عن النصر يهاجم حكومة عادل عبد المهدي

2019/06/16 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اتهم النائب عن تحالف

النصر، احسان الشبلي، يوم الأحد، حكومة عادل عبد المهدي بعد تطبيق

برنامجها الحكومي.

وقال الشبلي، في بيان تلقت حصل

موقع كلمة الإخباري على نسخة منه، إن "الحكومة

الحالية حكومة محاصصة بين الكتل السياسية التي ساهمت بتشكيلها ووعدت

بتقديم الافضل الى ابناء الشعب العراقي ولكن مع الاسف الشديد لم

ينفذ شيء على ارض الواقع".

وأضاف، أن "ابناء الشعب لم يلمسوا

شيئا على ارض الواقع مجرد وعود نسمع عنها عبر الفضائيات من شعارات

رنانة لا فائدة منها والامور تسير نحو الاسوأ ولا يوجد شيء على ارض

الواقع".

وتابع قائلا: "كنا نأمل من الحكومة

الحالية ان تطبق برنامجها الحكومي كما وعدت به ولكن مع الاسف الشديد

لم تطبق شيئا من برنامجها الحكومي والدليل ان عشرات الآلاف من

الخريجين العاطلين عن العمل والتدهور الكبير بقطاع الكهرباء ناهيك

عن الوضع الامني الذي بدء يتراجع الى الوراء بعد الانجاز والتقدم

الكبير الذي حققته الحكومة السابقة فيما يخص الملف الامني وتحرير

الاراضي".

وأوضح الشبلي، "لا توجد اي متابعة

مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الى مفاصل الدولة وما نسمع عنه

مجرد شعارات اعلامية الفساد نخر جسد الدولة ومجلس مكافحة الفساد

سمعنا عنه ولم يحرك ساكنا خصوصا وان المرجعية العليا في النجف حذرت

الحكومة الحالية بان تتدارك وضعها وتعمل لتوفير الخدمات التي وعدت

بها".

واستدرك قائلا: "بالتالي امام

الحكومة الحالية فرصة اخيرة لتنفيذ برنامجها الحكومي بأسرع وقت والا

سيكون مصيرها الاقالة لأنها لم تقدم شيئا لأبناء الشعب العراقي الذي

عانى الكثير والحكومة لم تحرك ساكنا".

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