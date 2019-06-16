2019/06/16 | 10:18

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طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة في هذه الأيام

بغداد -

كلمة

توقعت هياة الأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس بوم غد

الاثنين، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في المناطق كافة فيما تسجل

درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 45 مْ".

وأضاف، ان "طقس الثلاثاء المقبل

سيكون في المناطق كافة صحواً مع قطع من الغيوم، والحرارة تنخفض

قليلاً".

أما طقس الأربعاء فيكون صحواً في

الوسط والحرارة تنخفض قليلاً وفي الشمال صحواً ولا تغير في الحرارة

وفي الجنوب صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن فيما تنخفض

الحرارة بضع درجات".

وأشار البيان الى، ان طقس الخميس

المقبل سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط والشمال وفي

الجنوب صحوا مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ولا تغير في

الحرارة".

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