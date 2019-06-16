عضو ببرلمان كردستان يكشف عن عودة نجم الدين كريم إلى اربيل

2019/06/16 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/اربيل ..كشف عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكيي، الأحد، عن عودة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم إلى محافظة اربيل باقليم كردستان.وقال بابكيي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نجم الدين كريم عاد إلى اربيل قادما من العاصمة اللبنانية بيروت بعد توقيفه من قبل الشرطة الدولية الانتربول”.وأضاف، أن “كريم عاد بشكل طبيعي […]

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