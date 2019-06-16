حقوق الإنسان تكشف عن معلومات جديدة عن مقابر شهداء سبايكر

2019/06/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، أنه لم يفتح اي تحقيق قضائي حقيقي بمجزرة سبايكر لغاية الان، مشيرا إلى أن المجزرة

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