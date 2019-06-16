بعد قليل.. انفجار مسيطر عليه غربي بغداد

2019/06/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، انها ستقوم بانفجار مسيطر عليه بعد قليل غربي بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الجهد الهندسي في الفرقة السادسة سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لعدد من المخلفات الحربية غربي بغداد”.

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