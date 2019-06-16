بريطانيا ترسل 100 عنصر من البحرية الملكية الخاصة إلى الخليج

2019/06/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت مصادر عسكرية بريطانية ، الاحد، أنَّ المملكة المتحدة بصدد إرسال 100 عنصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية إلى الخليج، وذلك بعد الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.وأوردت صحيفة “ذا صن تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم، أنَّ إرسال قوات من مشاة البحرية إلى الخليج سيُساهِم في حماية السفن البريطانية.وذكرت مصادر […]

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