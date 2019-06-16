نائب: سيعاد تفعيل الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص

2019/06/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكدت النائب عن تحالف البناء سهام العقيلي، الاحد، ان الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص سيعاد تفعيله من جديد حيث لايحتاج ذلك الى تشريع قانون جديد في البرلمان، مبينة ان الموضوع سيطرح داخل البرلمان من اجل الدراسة وآلية التطبيق.وقالت العقيلي في تصريح لـ المركز الخبري الوطني ان “ العراق لديه قانون […]

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