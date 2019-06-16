2019/06/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن ورشة المحترفين في أبي الخصيب /العوجة عن حاجتها لعمال حدادين عدد 5 للعمل في الورشة يومية 40 ألف + يوجد نقل من وإلى الورشة للاستفسار الاتصال على الرقم المدرج أدناه : ٠٧٨١٧٧٧٧٨٨٧

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرصة عمل لحدادين في أبي الخصيب النعيم نيوز.

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