جنوب العراق… مواصلة عمليات القبض على المُبتزين.. التفاصيل

2019/06/16 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تواصل #السلطات_الأمنية العراقية في محافظات الجنوب، حملاتها الأمنية وسلسلة المداهمات على #المبتزين للنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتقلت #القوات_الأمنية تسعة أشخاص متهمين بـ «#الابتزاز_الإلكتروني» خلال […]

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