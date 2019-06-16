2019/06/16 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتض ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأحد اللقاء المرتقب بين الطلبة والنفط في ختام مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. قمة كروية مثيرة بين الطلبة والنفط في ختام الجولة 31 من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. قمة كروية مثيرة بين الطلبة والنفط في ختام الجولة 31 من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).