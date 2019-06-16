طقس العراق : انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

2019/06/16 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … توقعت هياة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “طقس يوم غد الأثنين، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في المناطق كافة فيما تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 45 مْ”، مبينة ان “طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً مع قطع من الغيوم، والحرارة تنخفض قليلاً”.

واضافت ان “طقس الأربعاء فيكون صحواً في الوسط والحرارة تنخفض قليلاً وفي الشمال صحواً ولا تغير في الحرارة وفي الجنوب صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن فيما تنخفض الحرارة بضع درجات”.

وأشارت الى، ان “طقس الخميس المقبل سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط والشمال وفي الجنوب صحوا مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ولا تغير في الحرارة”.

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