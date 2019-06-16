2019/06/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تعاني بعض الفتيات في سن المراهقة من تساقط الشعر دون معرفة أسباب هذا التساقط، فهل التغييرات الجسدية والنمو هما المتهم الأول في هذه المشكلة، أم أن هناك أسبابًا أخرى؟! هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تتبعها الفتيات في هذا العمر، والتي تؤدي لتساقط الشعر.أسباب تساقط الشعر – إهمال مشكلة القشرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسباب تساقط الشعر وطرق الوقاية وكالة خطوة برس.

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