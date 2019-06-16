2019/06/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية لندن صادق خان مجددا، ووصفه بأنه “كارثة” و”سيزداد سوءا” بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة خلال أقل من 20 ساعة.وأعاد ترامب نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز التي وصفت لندن بأنها “مدينة الطعن” وقالت “هذه لندستان (التي يرأسها) خان” في عبارة استخدمت لوصف فشل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: رئيس بلدية لندن “الكارثة” وكالة خطوة برس.

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