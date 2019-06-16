بارزاني يشيد بالعلاقات “الجيدة” بين أربيل وبغداد والعمل لإقامة تعاون عسكري

2019/06/16 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎أشار رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، إلى أن العلاقات بين أربيل وبغداد وخاصة مع ، رئيس الحكومة الاتحادية، في مستوى جيد، وإلى أن جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش، لافتا الى ضرورة تعاون التحالف الدولي في هذا المجال.

وجاء بيان صادر عن رئاسة الإقليم كوردستان أن بارزاني اجتمع بعد ظهر اليوم، السبت، بوزير الدولة لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني مارتن جيغير، ووفد مرافق له ضم سفير ألمانيا في العراق سيريل نان والقنصل العام الألماني في أربيل السيدة باربارا وولف.

وقال البيان ان وزير الدولة الألماني أكد خلال الاجتماع على علاقات الصداقة بين ألمانيا وإقليم كوردستان، وقيم عالياً التقدم الذي شهده إقليم كوردستان وجهوده لتجاوز الأزمات واستقباله لعدد كبير من النازحين واللاجئين الذين هربوا من بطش الإرهاب، معبرا عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك ومساعدة إقليم كوردستان والعراق في تثبيت الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين إلى ديارهم.

واشار البيان الى ان بارزاني شكر من جهته هذه الزيارة وأكد على أن إقليم كوردستان ينظر بعين التقدير إلى المساعدات التي قدمتها دول التحالف وألمانيا، والتي كان لها دور مشهود من الناحيتين العسكرية والإنسانية بالنسبة إلى إقليم كوردستان.

وأشار بارزاني، بحسب البيان إلى أن العلاقات بين أربيل وبغداد وخاصة مع رئيس وزراء العراق الاتحادي عادل عبدالمهدي،، في مستوى جيد، وإلى أن جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش، مشددا على ضرورة تعاون التحالف الدولي في هذا المجال.

وعبر السفير الألماني المنتهية مهام عمله في العراق وزار رئيس الإقليم لوداعه، عن سعادته لأنه خلال فترة عمله في العراق شهد تمكن إقليم كوردستان من اجتياز الصعاب والأزمات بنجاح وتحقيق المزيد من التقدم، مشيدا بتمكن نيجيرفان بارزاني من حل قسم من مشاكل إقليم كوردستان مع بغداد، معربا عن امله بحل ما تبقى من المشاكل عن طريق الحوار والتباحث.

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