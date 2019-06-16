الكاردينال ساكو يهنىء اللامي والاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة العراقية

2019/06/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، والاسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة .وقال ساكو في تهنئته :” اتقدم اليكم بخالص التهاني واطيب التمنيات بمناسبة مرور 150 سنة على تأسيس الصحافة العراقية “.واضاف :” ان الصحافة والاعلام رسالة نبيلة، تسعى لنشر ثقافة الاحترام، وحرية التعبير […]

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