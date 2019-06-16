انباء عن عودة نجم الدين كريم الى اربيل

2019/06/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة رووداو الاعلامية الكردية ان محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، عاد الليلة الماضية الى مدينة اربيل باقليم كردستان.وبحسب الشبكة ” فان كريم عاد الى اربيل ليمارس حياته الطبيعية.وخلال الفترة الماضية، نشرت وسائل اعلام انباء عن اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت.وفي 26-5-2019، أعلنت وزارة الداخلية ان الانتربول اللبناني قام […]

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