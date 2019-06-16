2019/06/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي، الأحد، عن تسجيل 1981 مفقود خلال مجزرة سبايكر في صلاح الدين، مشيرا إلى أن الدائرة مستمرة في مطابقة جثث الشهداء لحين انجاز الملف بالكامل.وقال علي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الطب العدلي انجز 838 مطابقة فعلية لشهداء سبايكر فيما تم استخراج1237 رفات من 17 مقربة جماعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. الطب العدلي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة سبايكر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. الطب العدلي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).