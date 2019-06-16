فريق متخصص يفحص ناقلة النفط النرويجية بعد تعرضها لهجوم فى خليج عمان

2019/06/16 | 10:36

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يعكف فريق متخصص امس السبت على فحص ناقلة النفط النرويجية “فرونت ألتير” التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس الماضي، لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها.وتقوم شركة “فرونت لاين” مالكة الناقلة بإجراء مشاورات أيضا مع خبراء أمن إقليميين بشأن الحادث الذي تعرضت له الناقلة.واستبعدت الشركة وقوع “خطأ ميكانيكي أو بشري” بالناقلة، فيما لا يزال الغموض يكتنف سبب وقوع انفجار على متنها فى خليج عمان يوم الخميس الماضي.وقالت شركة “فرونتلاين” في بيان مساء الجمعة إن “الشركة ستحقق بشكل شامل في الحادث، إلى جانب أطراف ثالثة، من بينها مسؤولون حكوميون، لتحديد السبب”.وأضافت الشركة أن الانفجار على متن الناقلة “فرونت ألتير” وقع يوم الخميس الماضي، حوالي الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، بعد وقت قصير من مرورها عبر مضيق هرمز.وقالت الشركة إنها “ستتوخى الحذر الشديد، عندما تدرس تعاقدات جديدة في المنطقة” مستشهدة بتصاعد التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من المعلومات فيما يتعلق بسبب الانفجار على الناقلة.ولم يتعرض طاقم الناقلة، الذي كان يبلغ قوامه 23 فردا لأضرار.وكانت سفينة بضائع أخرى هي “كوكوكا كاريجيس” قد تعرضت للهجوم مرتين يوم الخميس الماضي.ودفعت الحوادث الولايات المتحدة لتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران، مما تسبب في تصاعد التوتر القائم بالفعل في المنطقة، فيما تنفي طهران تورطها في ذلك.

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