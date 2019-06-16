ترامب يعلن استعداده للتفـــاوض مـــع إيران ويضـــع شرطــا لذلــك

2019/06/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس السبت، استعداده للتفاوض مع إيران عندما تكون الأخيرة مستعدة لذلك، رغم تحميله طهران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض...



أنا مستعد عندما يكونوا مستعدين...



لست في عجلة"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".ورداً على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب: "سنرى ما سيحدث".وكان ترامب حمل، إيران، المسؤولية عن الهجمات، التي استهدفت ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، صباح الخميس.وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، أن التوصل لاتفاق نووي جديد هو "الحل الوحيد" لإنهاء الأزمة مع إيران، مهددةً بـ"محاسبة" الحرس الثوري في حال استهدافه المصالح الأميركية.

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