إنسحاب جديد يحصر سباق خلافة ماي في ستة مرشحين

2019/06/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الى ستة بعد انسحاب

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