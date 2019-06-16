كشف مخالفات بعقد تجهيز محطة كهرباء الكحلاء البالغ أكثر من 22 مليون دولار

2019/06/16 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12/6/2019النبأ للأخبار/ كشفت هيئة النزاهة عن تمكّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ، مُشيرةً إلى أن كلفة العقد تجاوزت (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات، تلقتته وكالة النبأ للأخبار، أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بإحالة العمل بطريقةٍ احتكاريَّةٍ لإحدى الشركات؛ لغرض تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة بثلاث مُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ نوع (GG4-C1) ، إضافةً إلى أعمال النصب والتدريب وتجهيز قطع الغيار".

واضاف البيان، ان "التحقيقات الأوليَّة التي قام بها فريق العمل أشارت إلى وجود شبهات فسادٍ وهدرٍ بالمال العامِّ في العقد الذي بلغت قيمته (22,341,486) مليون دولارٍ، فضلاً عن أن التعاقد تمَّ خلافاً لتعليمات العقود الحكوميَّة وبكلفةٍ عاليةٍ وبطريقةٍ احتكاريَّةٍ دون وجود مُنافسٍ من الشركات الأخرى."

وأوضح أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر مفاتحة الهيأة ومكتبي وزير الكهرباء والمُفتِّش العامِّ في الوزارة؛ لغرض إجراء التحقيق الإداريِّ، ومتابعة الإجراءات المُتَّخذة والآليَّة التي تمَّ التعاقد وفقها ومدى صحَّتها".



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