الخارجية الايرانية تستدعي سفير بريطانيا وتبلغه احتجاجها

2019/06/16 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير البريطاني بطهران وابلغته احتجاجها على تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي اتهم فيها ايران بالضلوع في انفجار ناقلتي نفط في خليج عمان.

وابلغ مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة اوروبا الغربية الايراني خلال لقائه السفير البريطاني روب ماكير احتجاج شديد اللهجة على مواقف الحكومة البريطانية غير المقبولة والمعادية لإيران مشيرا الى ان الاتهامات المطروحة بدون تقديم اي دليل تندرج في اطار تبعية لندن العمياء لواشنطن مطالبا الجانب البريطاني تقديم توضيحا وتصحيح موقفه مبينا ان ردود الفعل الشعبية على بريطانيا ناجمة عن مواقفها الداعمة للادعاءات الاميركية التي لا أساس لها من الصحة حول مختلف القضايا بما في ذلك هذه القضية مذكرا بضرورة اعتماد مواقف واقعية من قبل الحكومة البريطانية وفقا لحقائق سياسات الجمهورية الاسلامية وضرورة مراجعة نهجها.

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