فريدريك انجلز - رأس المال: مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة

2019/06/16 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدريك_انجلز لم يقدّر لماركس أن يهيىء الطبعة الثالثة بنفسه، فهذا المفكر الجبار، الذي ينحني الآن أمام عظمته، بإجلال، حتى خصومه، قد توفي في الرابع عشر من آذار/ مارس 1883 ويقع علي، أنا الذي فقدت بموته خبر وأوفى صديق – على مدى أربعين عاماً – صديق أدين له بما تعجز في التعبير عنه الكلمات – يقع واجب إعداد هذه الطبعة الثالثة للنشر، وكذلك المجلد الثاني الذي تركه ماركس في هيئة مخطوطة.وينبغي أن أطلع القارىء على الطر......

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