ائتلاف العبادي: ذهابنا للمعارضة لايعني العمل على اسقاط الحكومة

2019/06/16 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي, الاحد, ان ذهابه للمعارضة لايعني استهداف حكومة عبد المهدي والعمل على اسقاطها , وانما تقويم لادائها مع مراقبة شديدة بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صادق عليه نواب الشعب .وقالت النائبة عن الائتلاف سهام شنون في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ذهابنا الى المعارضة تقويمي ولايهدف الى اسقاط الحكومة”, مبينة ان […]

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