“بالصور”.. حريق في “مول” بمحافظة ديالى

2019/06/16 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اندلع حريق في مول “فلاسين” الواقع في منطقة سيف سعد بمحافظة ديالى، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده بدون خسائر بشرية.

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